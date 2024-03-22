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Бибигайша

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кадриганиша Валиахматова

Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шамсунур Валиахматова

Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Нуризиган Валиахматовна

Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Валиахметов Фассихитдин Валиахматович

Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хадича Валиахматовна

Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахмат Залялитдинов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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