Бибигайша
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кадриганиша Валиахматова
Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шамсунур Валиахматова
Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Нуризиган Валиахматовна
Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Валиахметов Фассихитдин Валиахматович
Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Хадича Валиахматовна
Отец ребёнка: Валиахмат Залялитдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно