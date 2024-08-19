Носкова (Собачкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Собачкина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952

Отец: Собачкин Николай Петрович

Мать: Собачкина Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Шевнина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.12.1975

Дочь: Головко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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