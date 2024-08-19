Носкова (Собачкина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Шевнина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1975
Дочь: Головко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан