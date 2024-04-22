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Плутиков Федор

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Плутикова Манефа Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Плутиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Плутиков Павел Федорович

Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Плутикова Аполлинария Федоровна

Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Плутикова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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