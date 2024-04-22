Плутиков Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Плутикова Аполлинария Федоровна
Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Плутикова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Плутикова Манефа Алексеевна
Смерть
До 1885