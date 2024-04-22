Плутикова Манефа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Около 1862
Муж: Плутиков Федор
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Плутиков Федор
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Плутиков Федор
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Плутикова Аполлинария Федоровна
Отец ребёнка: Плутиков Федор
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Плутикова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Плутиков Федор
Смерть
Неизвестно