Плутикова Манефа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлутикова Манефа Алексеевна

Плутикова Манефа Алексеевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Плутиков Федор

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Плутиков Иван Федорович

Отец ребёнка: Плутиков Федор

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Плутиков Павел Федорович

Отец ребёнка: Плутиков Федор

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Плутикова Аполлинария Федоровна

Отец ребёнка: Плутиков Федор

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Плутикова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Плутиков Федор

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close