Дария Мартинова
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти04.03.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.02.1799
Муж: Иван Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1802
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Васса (Косьмина)
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1807
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1808
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1839
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.