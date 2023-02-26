Дария Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Мартинова

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

04.03.1839

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1782 г.р.

Дети

1802 г.р.
До 1803 г.р.
1807 г.р.
1808 г.р.
До 1808 г.р.
До 1813 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: ?

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.02.1799

Муж: Иван Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1802

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Васса (Косьмина)

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1807

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1808

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1839
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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