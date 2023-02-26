Емельян Иванов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Иван Трофимов
Мать: Дария Мартинова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Мария Емельянова
Мать ребёнка: Татьяна Филиппова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Филиппова
Смерть
Неизвестно