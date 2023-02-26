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Емельян Иванов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Иван Трофимов

Мать: Дария Мартинова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Мария Емельянова

Мать ребёнка: Татьяна Филиппова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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