(Крюкова) Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Крюкова) Татьяна

Автор
АМ
Маймулин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Крюков Виктор1922 г.р.
Мать
Крюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна03.02.1923 г.р.
Супруги
Куликов ИгорьНеизвестно г.р.
Дети
(Куликова) КатеринаНеизвестно г.р.
(Куликова) ЮлияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Виктор

Мать: Крюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликова) Юлия

Отец ребёнка: Куликов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликова) Катерина

Отец ребёнка: Куликов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Игорь

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