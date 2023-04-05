(Крюкова) Татьяна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКрюков Виктор1922 г.р.
МатьКрюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна03.02.1923 г.р.
Супруги
Куликов ИгорьНеизвестно г.р.
Дети
(Куликова) КатеринаНеизвестно г.р.
(Куликова) ЮлияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликова) Юлия
Отец ребёнка: Куликов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликова) Катерина
Отец ребёнка: Куликов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Игорь