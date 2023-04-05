Куликов Игорь
мужской, родился Неизвестно
Супруги
(Крюкова) ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
(Куликова) КатеринаНеизвестно г.р.
(Куликова) ЮлияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликова) Юлия
Мать ребёнка: (Крюкова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликова) Катерина
Мать ребёнка: (Крюкова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Крюкова) Татьяна