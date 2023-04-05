Куликов Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Куликов Игорь

Автор
АМ
Маймулин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
(Крюкова) ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
(Куликова) КатеринаНеизвестно г.р.
(Куликова) ЮлияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликова) Юлия

Мать ребёнка: (Крюкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликова) Катерина

Мать ребёнка: (Крюкова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крюкова) Татьяна

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