Крюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1923

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923

Отец: Честков Георгий

Мать: Честкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Крюков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Виктор

Место жительства
Неизвестно
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