Крюкова (Честкова) Зинаида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923
Отец: Честков Георгий
Мать: Честкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Крюков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крюков Виктор
Место жительства
Неизвестно