Крюков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Крюкова Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Зинаида Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Зинаида Георгиевна

Смерть
1960
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