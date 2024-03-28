базина тюрингская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: бизин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: лантехильда
Отец ребёнка: хильдерик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: альбофледа
Отец ребёнка: хильдерик 1
Рождение ребёнка
460
Дочь: аудофледа
Отец ребёнка: хильдерик 1
Рождение ребёнка
466
Сын: хлодвиг 1
Отец ребёнка: хильдерик 1
Смерть
Неизвестно