аудофледа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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аудофледа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

460

Дата смерти

510

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
460

Отец: хильдерик 1

Мать: базина тюрингская

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: теодорих великий

Рождение ребёнка
475

Дочь: тиудигото

Отец ребёнка: теодорих великий

Рождение ребёнка
476

Дочь: острогото

Отец ребёнка: теодорих великий

Рождение ребёнка
498

Дочь: амаласунта

Отец ребёнка: теодорих великий

Смерть
510

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