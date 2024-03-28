аудофледа
Место рожденияНе указано
Дата рождения460
Дата смерти510
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
460
Отец: хильдерик 1
Мать: базина тюрингская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: теодорих великий
Рождение ребёнка
475
Дочь: тиудигото
Отец ребёнка: теодорих великий
Рождение ребёнка
476
Дочь: острогото
Отец ребёнка: теодорих великий
Рождение ребёнка
498
Дочь: амаласунта
Отец ребёнка: теодорих великий
Смерть
510