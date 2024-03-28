хильдерик 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдихильдерик 1

хильдерик 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

440

Дата смерти

481

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
440

Отец: меровей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
460

Дочь: аудофледа

Мать ребёнка: базина тюрингская

Рождение ребёнка
466

Сын: хлодвиг 1

Мать ребёнка: базина тюрингская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: лантехильда

Мать ребёнка: базина тюрингская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: альбофледа

Мать ребёнка: базина тюрингская

Смерть
481
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