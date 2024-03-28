хильдерик 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения440
Дата смерти481
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
440
Отец: меровей
Рождение ребёнка
460
Дочь: аудофледа
Мать ребёнка: базина тюрингская
Рождение ребёнка
466
Сын: хлодвиг 1
Мать ребёнка: базина тюрингская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: лантехильда
Мать ребёнка: базина тюрингская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: альбофледа
Мать ребёнка: базина тюрингская
Смерть
481