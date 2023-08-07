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Степанкин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1963

Отец: Степанкин Анатолий

Мать: Степанкина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
29.05.1985

Сын: Степанкин Роман Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
10.01.2006

Дочь: Степанкина Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Степанкина Светлана Анатольевна