Степанкин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1963
Отец: Степанкин Анатолий
Рождение ребёнка
29.05.1985
Сын: Степанкин Роман Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанкина Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
10.01.2006
Дочь: Степанкина Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Степанкина Светлана Анатольевна