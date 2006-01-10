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Степанкина Анастасия Анатольевна
Степанкина Анастасия Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2006
Пол
Женский
Отец
Степанкин Анатолий Анатольевич
1963 г.р.
Мать
Степанкина Светлана Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2006
Отец:
Степанкин Анатолий Анатольевич
Мать:
Степанкина Светлана Анатольевна
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