Степанкина Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1970
Отец: Абрамов Анатолий
Рождение ребёнка
23.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанкин Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
10.01.2006
Дочь: Степанкина Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Степанкин Анатолий Анатольевич