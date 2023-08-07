Степанкина Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1970

Отец: Абрамов Анатолий

Мать: Абрамова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
23.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
10.01.2006

Дочь: Степанкина Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Степанкин Анатолий Анатольевич

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