Степанкин Роман Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1985
Отец: Степанкин Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
15.08.2008
Дочь: Степанкина София Романовна
Мать ребёнка: Степанкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Даниил Романович
Мать ребёнка: Степанкина Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно