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Степанкин Роман Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1985

Отец: Степанкин Анатолий Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2008

Дочь: Степанкина София Романовна

Мать ребёнка: Степанкина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Даниил Романович

Мать ребёнка: Степанкина Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкина Александра Александровна

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