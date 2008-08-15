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Степанкина София Романовна
Степанкина София Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2008
Пол
Женский
Отец
Степанкин Роман Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Степанкина Александра Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2008
Отец:
Степанкин Роман Анатольевич
Мать:
Степанкина Александра Александровна
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