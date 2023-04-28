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Малышев Ананий Георгиевич

Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

07.12.1863 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1863 ст.

Отец: Малышев Георгий Алексеевич

Мать: Малышева Анастасия Тимофеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Военная служба
01.01.1880 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по Семиреченскому казачьему войску зачислен в приготовительный разряд
Бракосочетание
1880 или 1883 ст.

Жена: Малышева Анастасия Алексеевна

Военная служба
01.01.1883 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по Семиреченскому казачьему войску перечислен в полк первой очереди
Военная служба
01.09.1883 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по Семиреченскому казачьему войску выкомандирован в первый полк. Прибыл в полк и зачислен в 2 сотню
Военная служба
01.10.1884 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Зачислен в учебную команду
Рождение ребёнка
30.12.1884 ст.

Дочь: Кораблева Анисия Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Военная служба
01.05.1885 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Окончил курс учебной команды
Военная служба
06.12.1885 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Произведен в младшие урядники
Военная служба
01.01.1886 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Произведен в старшие урядники
Военная служба
01.09.1887 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
За прослуженном установленого срока службы уволен на льготу
Военная служба
01.01.1888 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по войску перечислен в полк второй очереди
Военная служба
01.01.1891 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по войску перечислен в полк третьей очереди
Рождение ребёнка
28.08.1893 ст.

Сын: Малышев Александр Ананиевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Военная служба
01.01.1894 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по войску перечислен в запасной разряд
Военная служба
01.01.1899 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по войску перечислен в разряд младших десяти возрастов
Военная служба
01.01.1909 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Приказом по войску перечислен в число отставных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Евдокия Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ананиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна

Смерть
После 1913
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
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