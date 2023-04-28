Малышев Ананий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1863 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1863 ст.
Военная служба
01.01.1880 ст.
Приказом по Семиреченскому казачьему войску зачислен в приготовительный разряд
Бракосочетание
1880 или 1883 ст.
Военная служба
01.01.1883 ст.
Приказом по Семиреченскому казачьему войску перечислен в полк первой очереди
Военная служба
01.09.1883 ст.
Приказом по Семиреченскому казачьему войску выкомандирован в первый полк. Прибыл в полк и зачислен в 2 сотню
Военная служба
01.10.1884 ст.
Зачислен в учебную команду
Рождение ребёнка
30.12.1884 ст.
Дочь: Кораблева Анисия Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Военная служба
01.05.1885 ст.
Окончил курс учебной команды
Военная служба
06.12.1885 ст.
Произведен в младшие урядники
Военная служба
01.01.1886 ст.
Произведен в старшие урядники
Военная служба
01.09.1887 ст.
За прослуженном установленого срока службы уволен на льготу
Военная служба
01.01.1888 ст.
Приказом по войску перечислен в полк второй очереди
Военная служба
01.01.1891 ст.
Приказом по войску перечислен в полк третьей очереди
Рождение ребёнка
28.08.1893 ст.
Сын: Малышев Александр Ананиевич
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Военная служба
01.01.1894 ст.
Приказом по войску перечислен в запасной разряд
Военная служба
01.01.1899 ст.
Приказом по войску перечислен в разряд младших десяти возрастов
Военная служба
01.01.1909 ст.
Приказом по войску перечислен в число отставных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Евдокия Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ананиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Алексеевна
Смерть
После 1913