Малышев Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Малышев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1863 ст.
Сын: Малышев Ананий Георгиевич
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Малышев Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно