Малышев Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Георгий Алексеевич

Малышев Георгий Алексеевич

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Малышев Алексей

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.12.1863 ст.

Сын: Малышев Ананий Георгиевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малышев Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.

Сын: Малышев Никон Георгиевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия Тимофеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close