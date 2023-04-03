Малышева Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1863 ст.

Сын: Малышев Ананий Георгиевич

Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малышев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.

Сын: Малышев Никон Георгиевич

Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Георгий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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