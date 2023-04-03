Малышева Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1863 ст.
Сын: Малышев Ананий Георгиевич
Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Малышев Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.?.1868 ст.
Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Малышев Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно