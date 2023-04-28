Шипилёв Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1965
Место жительства
С 1965
Бракосочетание
Между 1982 и 1987
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Шипилёв Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Шипилёва Ирина Викторовна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.10.1994
Сын: Шипилёв Денис Александрович
Мать ребёнка: Шипилёва Ирина Викторовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край