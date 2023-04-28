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Шипилёв Александр Николаевич

Место рождения

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

23.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1965

Отец: Шипилёв Николай Михайлович

Мать: Шипилёва Галина Петровна

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1965
Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Между 1982 и 1987

Жена: Шипилёва Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Шипилёв Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Шипилёва Ирина Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.10.1994

Сын: Шипилёв Денис Александрович

Мать ребёнка: Шипилёва Ирина Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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