Шипилёва (Собко) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилёва (Собко) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

31.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Собко Пётр Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1955 и 1960

Муж: Шипилёв Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1960

Сын: Шипелёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Шипилёв Николай Михайлович

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Шипилёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шипилёв Николай Михайлович

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
31.08.2014
Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
До 2014
Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
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