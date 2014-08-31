Шипилёва (Собко) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти31.08.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Собко Пётр Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1955 и 1960
Рождение ребёнка
16.07.1960
Сын: Шипелёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Шипилёв Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1965
Сын: Шипилёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шипилёв Николай Михайлович
Смерть
31.08.2014
Место жительства
До 2014