Шипелёв Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960
Место жительства
С 1960
Бракосочетание
Между 1977 и 1982
Жена: Зуева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1982
Сын: Шипелёв Евгений Викторович
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Ивановна
г. Дрезден
Рождение ребёнка
06.01.1985
Сын: Шипелёв Алексей Викторович
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Ивановна
г. Дрезден
Бракосочетание
После 1987
Жена: Минина Марина Наумовна