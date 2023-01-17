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Шипелёв Виктор Николаевич

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Место рождения

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

16.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960

Отец: Шипилёв Николай Михайлович

Мать: Шипилёва Галина Петровна

Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1960
Большая Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Между 1977 и 1982

Жена: Зуева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1982

Сын: Шипелёв Евгений Викторович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Ивановна

г. Дрезден
Рождение ребёнка
06.01.1985

Сын: Шипелёв Алексей Викторович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Ивановна

г. Дрезден
Бракосочетание
После 1987

Жена: Минина Марина Наумовна

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