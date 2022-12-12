Зуева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1982
Рождение ребёнка
02.11.1982
Сын: Шипелёв Евгений Викторович
Отец ребёнка: Шипелёв Виктор Николаевич
г. Дрезден
Рождение ребёнка
06.01.1985
Сын: Шипелёв Алексей Викторович
Отец ребёнка: Шипелёв Виктор Николаевич
г. Дрезден