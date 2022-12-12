Зуева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Татьяна Ивановна

Зуева Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

27.12.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1961
Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Между 1977 и 1982

Муж: Шипелёв Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1982

Сын: Шипелёв Евгений Викторович

Отец ребёнка: Шипелёв Виктор Николаевич

г. Дрезден
Рождение ребёнка
06.01.1985

Сын: Шипелёв Алексей Викторович

Отец ребёнка: Шипелёв Виктор Николаевич

г. Дрезден
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close