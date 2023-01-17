Шипилёва (Гейер) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения24.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966
Бракосочетание
Между 1982 и 1987
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Шипилёв Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шипилёв Александр Николаевич
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.10.1994
Сын: Шипилёв Денис Александрович
Отец ребёнка: Шипилёв Александр Николаевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край