Шипилёва (Гейер) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипилёва (Гейер) Ирина Викторовна

Шипилёва (Гейер) Ирина Викторовна

avatar

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

24.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1966
Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Между 1982 и 1987

Муж: Шипилёв Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Шипилёв Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Шипилёв Александр Николаевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.10.1994

Сын: Шипилёв Денис Александрович

Отец ребёнка: Шипилёв Александр Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close