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Шипилёв Дмитрий Александрович

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

04.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1987

Отец: Шипилёв Александр Николаевич

Мать: Шипилёва Ирина Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 1987
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
11.11.2011

Сын: Шипилёв Святослав Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.06.2013

Сын: Шипилёв Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.03.2018

Дочь: Шипилёва София Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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