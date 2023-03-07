Шипилёв Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1987
Место жительства
С 1987
Рождение ребёнка
11.11.2011
Сын: Шипилёв Святослав Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2013
Сын: Шипилёв Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.2018
Дочь: Шипилёва София Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область