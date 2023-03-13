Масленниковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Масленниковъ Кононъ
Бракосочетание
26.01.1784
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1786
Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова
Рождение ребёнка
02.08.1788
Сын: Масленниковъ Стефанъ
Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова
Рождение ребёнка
08.08.1792
Сын: Масленниковъ Матвей
Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова
Рождение ребёнка
17.09.1794
Сын: Масленниковъ Никита
Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова