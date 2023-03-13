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Масленниковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Масленниковъ Кононъ

Мать: Масленнкова Катерина Карпова

Бракосочетание
26.01.1784

Жена: Масленникова Авдотья Власова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1786

Сын: Масленниковъ Афонасий

Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1788

Сын: Масленниковъ Стефанъ

Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1792

Сын: Масленниковъ Матвей

Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1794

Сын: Масленниковъ Никита

Мать ребёнка: Масленникова Авдотья Власова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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