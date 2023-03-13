Масленнкова Катерина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Масленниковъ Петръ
Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Масленниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Кривобокова Марфа
Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленниковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленниковъ Кононъ