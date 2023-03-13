Масленнкова Катерина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленнкова Катерина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Масленниковъ Петръ

Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Масленниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Кривобокова Марфа

Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленниковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Масленниковъ Кононъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленниковъ Кононъ

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