Кривобокова (Масленникова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Масленниковъ Кононъ
Бракосочетание
18.01.1786
Муж: Кривобоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривобоковъ Никита
Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.03.1791
Сын: Кривобоковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.05.1795
Сын: Кривобоковъ Николай
Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ