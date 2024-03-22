Кривобокова (Масленникова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобокова (Масленникова) Марфа

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Масленниковъ Кононъ

Мать: Масленнкова Катерина Карпова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1786

Муж: Кривобоковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривобоковъ Никита

Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1791

Сын: Кривобоковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1795

Сын: Кривобоковъ Николай

Отец ребёнка: Кривобоковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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