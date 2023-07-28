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Кривобоковъ Иванъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

Мать: Кривобокова Марфа Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1786

Жена: Кривобокова Марфа

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривобоковъ Никита

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1791

Сын: Кривобоковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1795

Сын: Кривобоковъ Николай

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан