Кривобоковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
18.01.1786
Жена: Кривобокова Марфа
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривобоковъ Никита
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа
Рождение ребёнка
09.03.1791
Сын: Кривобоковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа
Рождение ребёнка
07.05.1795
Сын: Кривобоковъ Николай
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа