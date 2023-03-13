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Кривобокова Марфа Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кривобоковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кольцова Ульяна

Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривобоковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

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