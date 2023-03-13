Кривобокова Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кривобоковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кольцова Ульяна
Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривобоковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Кривобоковъ Логинъ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно