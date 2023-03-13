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Кривобоковъ Логинъ Васильевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

02.08.1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кривобоковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кольцова Ульяна

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривобоковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривобокова Марфа Максимова

Смерть
02.08.1796
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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