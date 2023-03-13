Кривобоковъ Логинъ Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти02.08.1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кривобоковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кольцова Ульяна
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривобоковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Кривобокова Марфа Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1796