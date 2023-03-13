Масленникова (Масленникова) Авдотья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Масленникова) Авдотья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1784

Муж: Масленниковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1786

Сын: Масленниковъ Афонасий

Отец ребёнка: Масленниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1788

Сын: Масленниковъ Стефанъ

Отец ребёнка: Масленниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1792

Сын: Масленниковъ Матвей

Отец ребёнка: Масленниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1794

Сын: Масленниковъ Никита

Отец ребёнка: Масленниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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