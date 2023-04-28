Кондюрин Иван Наумович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
18.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.08.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1809
Жена: Кондюрина Анна Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.10.1809
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: | Священника Петра Плотникова дочь девка Параскева
Рождение ребёнка
27.01.1810
Дочь: Фелицата Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1811
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1825
Дочь: Кондюрина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кондюрин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно