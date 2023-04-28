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Кондюрин Иван Наумович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кондюрин Наум Михайлович

Мать: Кондюрина Наталия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.08.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1809

Жена: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.10.1809
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: | Священника Петра Плотникова дочь девка Параскева
Рождение ребёнка
27.01.1810

Дочь: Фелицата Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1811

Сын: Кондюрин Платон Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кондюрин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кондюрин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1825

Дочь: Кондюрина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кондюрин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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