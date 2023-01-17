Кондюрина (Кузнецова) Наталия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти15.01.1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кузнецов Семен Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1785
Бымовского завода Александро-Невская церковь, Бымовский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кондюрин Евсевий Наумович
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Соловьева Анна Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1799