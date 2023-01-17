Кондюрина (Кузнецова) Наталия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Кузнецова) Наталия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

15.01.1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кузнецов Семен Дементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1785

Муж: Кондюрин Наум Михайлович

Бымовского завода Александро-Невская церковь, Бымовский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кондюрин Евсевий Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Соловьева Анна Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кондюрин Иван Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кондюрин Илья Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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