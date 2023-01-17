Кондюрина (Мухина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Мухин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1810
Дочь: Фелицата Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Рождение ребёнка
10.02.1811
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Рождение ребёнка
24.02.1825
Дочь: Кондюрина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Крещение
02.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кондюрин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно