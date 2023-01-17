Кондюрина (Мухина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Мухина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Мухин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1809

Муж: Кондюрин Иван Наумович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1810

Дочь: Фелицата Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1811

Сын: Кондюрин Платон Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кондюрин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кондюрин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1825

Дочь: Кондюрина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кондюрин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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