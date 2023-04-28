Пугачева Наталья Васильева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1873
Сын: Иван Зиновьев
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Никита Зиновьев
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
13.09.1877
Сын: Дмитрий Зиновьев
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
08.12.1880
Дочь: Варвара Зиновьева
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1882
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
15.07.1885
Дочь: Волхонская Мария Зиновьева
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
15.08.1886
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
06.01.1892
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Евдокия Зиновьева
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пугачев Зиновий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно