Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Место рождения
Дата рождения15.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Феодора Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
11.10.1910
Дочь: Лобанова Параскева Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
27.12.1915
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
04.05.1918
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Анна Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно