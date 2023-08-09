Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885

Отец: Пугачев Зиновий Николаев

Мать: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Феодора Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Лобанова Параскева Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Волхонский Иван Никитич

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1918

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Анна Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Никита Семенов

Смерть
Неизвестно