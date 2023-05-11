Пугачев Зиновий Николаев
Место рождения
Дата рождения23.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1849
Отец: Николай Степанов
Мать: Екатерина Ипатова
Рождение ребёнка
04.11.1873
Сын: Иван Зиновьев
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Никита Зиновьев
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
13.09.1877
Сын: Дмитрий Зиновьев
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
08.12.1880
Дочь: Варвара Зиновьева
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
08.10.1882
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
15.07.1885
Дочь: Волхонская Мария Зиновьева
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
15.08.1886
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
06.01.1892
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Евдокия Зиновьева
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно