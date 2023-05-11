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Пугачев Зиновий Николаев

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1849

Отец: Николай Степанов

Мать: Екатерина Ипатова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Никита Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1877

Сын: Дмитрий Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.12.1880

Дочь: Варвара Зиновьева

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Пугачев Ефимий Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1885

Дочь: Волхонская Мария Зиновьева

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1886

Сын: Пугачев Андрей Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1892

Сын: Пугачев Павел Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Евдокия Зиновьева

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Пугачева Наталья Васильева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Наталья Васильева

Смерть
Неизвестно
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