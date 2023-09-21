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Казаринов Григорий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Казаринов Марко Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Казаринов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Казаринов Данила Григорьевич

Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Казаринов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Фекла Дорофеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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