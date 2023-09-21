Казаринов Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Казаринов Марко Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Казаринов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Казаринов Данила Григорьевич
Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Казаринов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Казаринова Фекла Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно