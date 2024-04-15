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Казаринова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Марковна

Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Казаринов Иван Маркович

Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Казаринов Григорий Маркович

Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Казаринов Иван Маркович

Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Марковна

Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Марко Егорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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