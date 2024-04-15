Казаринова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Марковна
Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Казаринов Григорий Маркович
Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Марковна
Отец ребёнка: Казаринов Марко Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851