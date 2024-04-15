Казаринова Фекла Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринова Фекла Дорофеевна

Казаринова Фекла Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Казаринов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Казаринов Григорий Маркович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Казаринов Данила Григорьевич

Отец ребёнка: Казаринов Григорий Маркович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Казаринов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Казаринов Григорий Маркович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Казаринов Григорий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Григорий Маркович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close