Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Амурское пароходство
Военная служба
1897
Отслужив действительную службу, в 1900 году возвратился в Тобольск
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хорос Станислава Иванович
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Хорос) Ядвига Ивановна
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хорос) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Хорос) Элеонора Ивановна
Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна
Военная служба
С 1914 по 1917
В 1914 году началась Первая мировая война и деда снова призвали в армию и отправили на германский фронт, где он провоевал до 1917 года
Смерть
1924