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Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Хорос Ян Мартинович

Мать: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Амурское пароходство
Военная служба
1897
Отслужив действительную службу, в 1900 году возвратился в Тобольск
Бракосочетание
1901

Жена: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хорос Станислава Иванович

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Хорос) Ядвига Ивановна

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хорос Вацлав Иванович

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хорос) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хорос Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Хорос) Элеонора Ивановна

Мать ребёнка: Хорос (Стасюк) Вероника Андреевна

Военная служба
С 1914 по 1917
В 1914 году началась Первая мировая война и деда снова призвали в армию и отправили на германский фронт, где он провоевал до 1917 года
Смерть
1924

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