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Хорос Ян Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хорос Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Станислав Янович

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорос) Марыля Яновна

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Константин Янович

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорос) Бронислава Яновна

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Александр Янович

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Около 1870

Жена: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хорос Владимир Янович- Иванович

Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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