Хорос Ян Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Хорос Мартин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорос) Марыля Яновна
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорос) Бронислава Яновна
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1875
Сын: Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Хорос Владимир Янович- Иванович
Мать ребёнка: Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно