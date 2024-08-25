Хорос (Микульская) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорос (Микульская) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорос) Марыля Яновна

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорос) Бронислава Яновна

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Станислав Янович

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Константин Янович

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорос Александр Янович

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Бракосочетание
Около 1870

Муж: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хорос Владимир Янович- Иванович

Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович

Смерть
Неизвестно

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