Хорос (Микульская) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорос) Марыля Яновна
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорос) Бронислава Яновна
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Бракосочетание
Около 1870
Муж: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Хорос Иван (Ян) Янович-Иванович
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Хорос Владимир Янович- Иванович
Отец ребёнка: Хорос Ян Мартинович
Смерть
Неизвестно