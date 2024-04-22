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Привезенцев Николай Николаевич

Место рождения

Веска, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

23.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1891 ст.

Отец: Привезенцев Николай Михайлович

Мать: Привезенцева Анастасия Васильевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
06.11.1911 ст.

Жена: Привезенцева Александра Никитична

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Привезенцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1915 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Привезенцев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична

Веска, Переславский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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