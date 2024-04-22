Привезенцев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1891 ст.
Бракосочетание
06.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Сын: Привезенцев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична
Рождение ребёнка
06.02.1915 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична
Рождение ребёнка
1919
Сын: Привезенцев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Привезенцева Александра Никитична
Смерть
Неизвестно