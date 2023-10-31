Привезенцева (Ильина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1889 ст.
Дочь: Привезенцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Привезенцев Николай Павлович
Веска, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно