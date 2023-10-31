Привезенцева (Ильина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривезенцева (Ильина) Анастасия Васильевна

Привезенцева (Ильина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1887 ст.

Муж: Привезенцев Николай Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1889 ст.

Дочь: Привезенцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Привезенцев Николай Павлович

Веска, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close