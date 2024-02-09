Привезенцева (Новикова) Александра Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Сын: Привезенцев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1915 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Привезенцев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно