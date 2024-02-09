Привезенцева (Новикова) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева (Новикова) Александра Никитична

Место рождения

Клины, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Клины, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
06.11.1911 ст.

Муж: Привезенцев Николай Николаевич

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Привезенцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1915 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Привезенцев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Привезенцев Николай Николаевич

Веска, Переславский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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