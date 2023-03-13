Сухова (Гордеева) Фекла
Место рожденияМихайловка
Дата рождения21.09.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1861
Отец: Гордеевъ Семенъ
Мать: Гордеева Акулина
Михайловка
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Суховъ Гаврила
Михайловка
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Сухова Ирина
Отец ребёнка: Суховъ Гаврила
Михайловка
Рождение ребёнка
10.04.1888
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Суховъ Гаврила
Михайловка
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суховъ Гаврила
Александровка