Сухова (Гордеева) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Гордеева) Фекла

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.09.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1861

Отец: Гордеевъ Семенъ

Мать: Гордеева Акулина

Михайловка
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Суховъ Гаврила

Михайловка
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Сухова Ирина

Отец ребёнка: Суховъ Гаврила

Михайловка
Рождение ребёнка
10.04.1888

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Суховъ Гаврила

Михайловка
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суховъ Гаврила

Александровка
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